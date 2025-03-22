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روسيا تعبر عن طموحاتها من محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

طاقم يككافح حريقا في أوكرانيا
22 مارس 2025 21:59

أفاد المفاوض الروسي غريغوري كاراسين، اليوم السبت، بأن روسيا تأمل في تحقيق "بعض التقدم" في المحادثات التي ستعقد في السعودية الاثنين بشأن الأزمة الأوكرانية.
ويجري مسؤولون أميركيون محادثات منفصلة مع الوفدين الروسي والأوكراني في السعودية بعد غد الاثنين، في ما اعتبره الموفد الأميركي كيث كيلوغ "دبلوماسية مكوكية" بين غرف الفندق في محاولة للتوصل إلى هدنة في الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال كاراسين لقناة "زفيزدا" الروسية "نأمل في تحقيق بعض التقدم".
وأضاف أنه وزميله المفاوض مستشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، يتعاملان مع الأمر بروح "بناءة وإيجابية".
وقال مسؤول أوكراني، أمس الجمعة، إن كييف تأمل أن تفضي المحادثات "على الأقلّ" إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة والبنى التحتية والمرافق في البحر الأسود من كلا الطرفين.
وأشار كاراسين إلى أن الوفد الروسي سيتوجه إلى السعودية الأحد على أن يعود الثلاثاء.

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المصدر: آ ف ب
الأزمة الأوكرانية
وفد أميركي
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