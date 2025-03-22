إصابة أشخاص خلال مطاردة سيارة في باريس

تسببت عملية مطاردة لسيارة خرقت قوانين المرور في العاصمة الفرنسية باريس، في إصابة 13 شخصا من بينهم 10 من رجال الشرطة، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية اليوم السبت.

واضطرت الشرطة إلى تعقب سيارة رفضت الامتثال إلى أوامر المرور في عمليات مراقبة روتينية على الطريق في الدائرة 14 في باريس.

وطاردت ثلاث سيارات تابعة للشرطة السيارة الخاصة التي كان يستقلها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، حتى الدائرة 15 جنوب العاصمة.

ووفق المعلومات التي ذكرتها الشرطة لوسائل الإعلام المحلية، فقد السائق الهارب السيطرة على سيارته واصطدم بإشارة المرور الضوئية بين شارعي "ماين" و"مونبارناس" ثم صدمته سيارات الشرطة الثلاث التي كانت تلاحقه.

وأفادت قناة "بي اف ام" التلفزيونية الإخبارية الفرنسية بإصابة 13 شخص بينهم 10 من رجال الشرطة تعرضوا لإصابات خفيفة، ونقلوا جميعا الى المستشفى.

وأظهرت صور من الحادث أضرارا واضحة على السيارات.

وقال لوران نونيز، رئيس الشرطة في باريس، في مؤتمر صحفي، إن "ثلاثة أشخاص في السيارة الهاربة بينهم اثنان يحملان الجنسية الفرنسية نقلوا إلى المستشفى ووضعهم الصحي ليس بالخطير"، مضيفا أنهم سيخضعون لاحقا للتحقيق.

وأضاف نونيز "لم يبلغ عن سرقة السيارة، كما أن اختبارات الدم بشأن تأثير المخدرات أو الكحول على القيادة لا تزال جارية".