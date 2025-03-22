مصر وإريتريا تبحثان السلم والأمن في القرن الأفريقي

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، نظيره الإريتري عثمان صالح، في إطار مواصلة التشاور لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع مصر وإريتريا، والتطلع لمواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز أطر التعاون الثنائي واستشراف فرص جديدة للتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعكس عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.

ونوه المتحدث إلى التطلع لمواصلة اجتماعات آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال التى عقد أول اجتماع وزاري في إطارها بالقاهرة في شهر يناير الماضى.

ووفقا للبيان، شهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل دعم السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدا دعم الصومال فى مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي.