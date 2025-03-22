الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر وإريتريا تبحثان السلم والأمن في القرن الأفريقي

مصر وإريتريا تبحثان السلم والأمن في القرن الأفريقي
22 مارس 2025 22:52

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، نظيره الإريتري عثمان صالح، في إطار مواصلة التشاور لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع مصر وإريتريا، والتطلع لمواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز أطر التعاون الثنائي واستشراف فرص جديدة للتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعكس عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.
ونوه المتحدث إلى التطلع لمواصلة اجتماعات آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال التى عقد أول اجتماع وزاري في إطارها بالقاهرة في شهر يناير الماضى.
ووفقا للبيان، شهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل دعم السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدا دعم الصومال فى مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي.

أخبار ذات صلة
مصر تحذر من مخاطر التصعيد في جنوب لبنان
ركن أساسي
المصدر: د ب أ
مصر
إريتريا
القرن الأفريقي
آخر الأخبار
ريال مدريد أم برشلونة.. أغلى نجوم «الليجا» تحت 21 عاماً!
الرياضة
ريال مدريد أم برشلونة.. أغلى نجوم «الليجا» تحت 21 عاماً!
اليوم 13:11
«الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي
الرياضة
«الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي
اليوم 13:00
"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
علوم الدار
"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
اليوم 12:46
«الحبتور» بطل «كأس مارس» للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل «كأس مارس» للبولو
اليوم 12:20
خيول الإمارات تتألق في دولية دبي للجواد العربي
الرياضة
خيول الإمارات تتألق في دولية دبي للجواد العربي
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©