رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الجامعة العربية في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية

هنأ معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة، والتي توافق 22 مارس الجاري، مثمِّناً في هذا السياق الجهود الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، والدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، القضية الأولى والمركزية للعرب جميعاً، خاصة في ضوء ما تشهده في الفترة الأخيرة من تحديات.

وأكد اليماحي أن جامعة الدول العربية على مدار ثمانين عاماً، كانت وستظل، بيت الأمة العربية ورمزاً لوحدتها، مثمناً جهودها من أجل تعزيز آليات العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه مسيرةَ التكامل العربي في كافة المجالات.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمناً بشكل خاص التسهيلات التي تقدمها الأمانة العامة للجامعة من أجل تيسير عمل البرلمان العربي واستضافة جلساته العامة.

وأكد اليماحي، بهذه المناسبة، حرص البرلمان العربي على تعزيز آليات التشاور والتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية على كافة المستويات، وذلك في ضوء حرصه على تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.