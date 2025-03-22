"أوبن إيه.آي" و"ميتا" تبحثان شراكة في الذكاء الاصطناعي مع الهند

ذكر موقع "ذي إنفورميشن"، اليوم السبت، أن شركتي "أوبن إيه.آي" و"ميتا بلاتفورمز" عقدتا محادثات منفصلة مع شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية بشأن شراكات محتملة للتوسع في عروض مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الهند.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أنه جرى بحث شراكة بين "ريلاينس جيو" و"أوبن إيه.آي" لتوزيع روبوت الدرشة "تشات جي.بي.تي".

وقال الموقع إن أوبن إيه.آي بحثت مع موظفيها خفض اشتراك "تشات جي.بي.تي" إلى بضعة دولارات بدلا من 20 دولارا شهريا، مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كانت أوبن إيه.آي قد بحثت فكرة تخفيض السعر مع الشركة الهندية.

وأضاف الموقع أن "ريلاينس" ناقشت بيع نماذج أوبن إيه.آي لعملائها من المؤسسات، مضيفا أن الشركة الهندية بحثت أيضا استضافة وتشغيل نماذج أوبن إيه.آي محليا، بحيث يمكن الاحتفاظ ببيانات العملاء المحليين داخل الهند.

وأحجمت شركة "ميتا" عن التعليق على تقرير "ذي إنفورميشن". ولم ترد شركتا أوبن إيه.آي وريلاينس بعد على طلبات للتعليق على هذا التقرير.