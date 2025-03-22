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مصر تحذر من مخاطر التصعيد في جنوب لبنان

مصر تحذر من مخاطر التصعيد في جنوب لبنان
23 مارس 2025 02:46

القاهرة (وكالات) 

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 بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، مع نظيره اللبناني يوسف رجي، التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من رجي تناول التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث حرص عبد العاطي على الوقوف على آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، محذراً من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تهدد الأمن الإقليمي.  
وشدد الوزير المصري على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيداً التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق. كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

وزير الخارجية المصري
بدر عبد العاطي
لبنان
مصر
جنوب لبنان
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