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لبنان يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا

أفراد من الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
23 مارس 2025 02:46

بيروت (وكالات)

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، إغلاق أربعة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا. 
وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إنه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل. 
وشهد عدد من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرق لبنان، ومن بينها بلدة حوش السيد علي، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، قصفاً مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين، وجرح 52 آخرين.

الجيش اللبناني
لبنان
سوريا
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