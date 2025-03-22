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«فتح» تدعو «حماس» لمغادرة المشهد الحكومي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية)
23 مارس 2025 02:47

غزة (وكالات)

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دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، أمس، إلى التخلي عن السلطة؛ بهدف حماية «الوجود الفلسطيني» في قطاع غزة.
ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك «حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماماً أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني». 
وقال: «على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع». وكانت «حماس» التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بعد إجبار حركة فتح على الخروج من القطاع. واستأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر. ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي انهم قضوا.

حركة فتح
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