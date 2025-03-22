الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة

توزيع الملابس الشتوية على أطفال غزة (أرشيفية)
23 مارس 2025 02:48

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برلين ولندن وباريس تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع
مركز حقوقي: إسرائيل تستخدم «التعطيش» لجعل غزة غير قابلة للحياة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية لـ 593 أسرة نازحة في «مخيم الفرقان»، في دير البلح وسط قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
كما وزعت العملية كسوة شتوية للأسر النازحين في «مخيم الزيتون»، في مواصي خانيونس، لتمنحهم الدفء وتساندهم في ظل برد الشتاء القارص.
وأمس الأول، أكملت عملية «الفارس الشهم» 500 يوم من العطاء المتواصل، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار العملية التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة، حيث تواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.
وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال هذه الفترة أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية؛ لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.
وأقامت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين: الأول داخل قطاع غزة تعامل مع 51853 حالة، مقدماً خدمات علاجية متكاملة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش تعامل مع 10370 حالة.
كما تم تعزيز المنظومة الصحية بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، كما تم دعم المستشفيات المحلية بـ 1200 طن من المعدات والمستلزمات الطبية.

الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الفارس الشهم 3
غزة
فلسطين
المساعدات الإماراتية
آخر الأخبار
توزيع الملابس الشتوية على أطفال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة
اليوم 02:48
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لقصف جوي ليلي بمدينة زابوريزهيا الأوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية
اليوم 02:48
مسافرون في مناطق الانتظار بمبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو الدولي (رويترز)
الأخبار العالمية
مطار هيثرو يستأنف عملياته ومسافرون يتأخرون لأيام
اليوم 02:48
وزيرة خارجية النمسا، خلال مؤتمر صحفي في فيينا (وكالات)
الأخبار العالمية
النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي
اليوم 02:48
سيارة تابعة للشرطة الفرنسية (وكالات)
الأخبار العالمية
السلطات الفرنسية تنقذ 168 مهاجراً
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©