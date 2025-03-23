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إخلاء إجباري في "نورث كارولينا" بسبب حرائق الغابات

أرشيفية
23 مارس 2025 10:19

تسببت حرائق الغابات في ولاية نورث كارولينا الأميركية في إصدار أمر إخلاء إجباري في إحدى المقاطعات؛ حيث تعمل طواقم الطوارئ على السيطرة على النيران في منطقة من الولاية لا تزال تتعافى من إعصار هيلين.


وأعلنت إدارة السلامة العامة عن إخلاء إلزامي بدءا من الساعة 20:8 مساء السبت (00:20 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) لأجزاء من مقاطعة بولك في غرب الولاية على بعد حوالي 128.7 كيلومترا غرب شارلوت.

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وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السكان من طرق محددة قائلة: "ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق/ممرات الإخلاء مسدودة؛ إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون"، مشيرة إلى إنشاء ملجأ في كولومبوس.


وتضررت المنطقة الغربية من ولاية نورث كارولينا بشدة من إعصار هيلين في سبتمبرالماضي؛ إذ جرفت الفيضانات أكثر من 1.6 كيلومتر من الممرات المتجهة شرقا على الطريق السريع رقم 40 المؤدي إلى شرق ولاية تينيسي وظل مغلقا جزئيا أمام حركة المرور حتى وقت قريب.

المصدر: وام
نورث كارولينا
حرائق الغابات
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