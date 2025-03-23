كوريا الجنوبية تعلن حالة الكارثة بسبب حرائق الغابات

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية حالة الكارثة بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد، بما في ذلك مدينة أولسان ومقاطعة غيونغسانغ الشمالية ومقاطعة غيونغسانغ الجنوبية.

واندلعت حرائق جبلية في بادئ الأمر في محافظة سانتشونغ بمقاطعة غيونغسانغ الجنوبية بعد ظهر يوم الجمعة قبل أن تستمر في الانتشار، حيث اندلعت المزيد من الحرائق الجبلية الضخمة صباح يوم السبت في أجزاء أخرى من مناطق جنوب شرق البلاد.

وتفقد تشوي سانغ-موك، القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، الأماكن المتضررة، وأمر السلطات المعنية بالعمل معا لتعبئة جميع المعدات المتاحة وتحقيق السيطرة الكاملة على حرائق الغابات.

وفي حوالي الساعة الـ3:30 عصرا بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه، رفعت هيئة الغابات الكورية مستوى الإنذار الوطني للطوارئ في المناطق الأكثر تضررا إلى أعلى مستوياته، وهي المرحلة "الشديدة".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أربعة من رجال الإطفاء لقوا حتفهم حتى الآن، فيما أصيب ستة آخرون.