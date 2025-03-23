سناتور أميركي يلتقي رئيس وزراء الصين في بكين

التقى السناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينس رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في بكين، بحضور سبعة مسؤولين تنفيذيين لشركات أميركية، اليوم الأحد، بعد قمة سنوية للأعمال في العاصمة الصينية بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب كبار.

ووذكر تقرير إعلامي أن داينس كان يرافقه كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم وألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر وبرايان سايكس الرئيس التنفيذي لشركة كارجيل وبريندان نيلسون نائب الرئيس الأول لشركة بوينج، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

لي تشيانغ يستقبل السناتور ستيف داينس بحضور مسؤولين تنفيذيين لشركات أميركية

وتمثل زيارة داينس أول زيارة لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي. وتسعى بكين إلى حوار رفيع المستوى مع الإدارة الجديدة، أملا في التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من ضغوط الرسوم الجمركية من واشنطن.

وداينس مؤيد قوي لترامب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وشارك بشكل كبير في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى وقام برحلات متعددة إلى الصين بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.

وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية.

ومن المتوقع أن يطلق ترامب في أوائل أبريل المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية، ومنها الصين على الأرجح.

ومن المقرر أن تختتم في الأول من أبريل مراجعة أميركية لمدى وفاء الصين بالوعود التي قطعتها خلال "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي أبرمته إدارة ترامب في ولايته الأولى.

وقال رئيس الوزراء الصيني للسناتور داينس، خلال لقائهما "تمر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حاليا بمنعطف مهم"، مؤكدا على ضرورة اختيار الحوار بدلا من المواجهة.

والتقى داينس خه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني في بكين، أمس السبت.

وقال السناتور، على منصة "إكس"، إنه "عبر عن أمله في إجراء المزيد من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب".