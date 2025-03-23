الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سناتور أميركي يلتقي رئيس وزراء الصين في بكين

رئيس وزراء الصين لي تشيانغ (يمين الصورة) يستقبل السناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينس
23 مارس 2025 19:37

التقى السناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينس رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في بكين، بحضور سبعة مسؤولين تنفيذيين لشركات أميركية، اليوم الأحد، بعد قمة سنوية للأعمال في العاصمة الصينية بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب كبار.
ووذكر تقرير إعلامي أن داينس كان يرافقه كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم وألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر وبرايان سايكس الرئيس التنفيذي لشركة كارجيل وبريندان نيلسون نائب الرئيس الأول لشركة بوينج، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي يكتب: الطاقة النظيفة في الصين
الصين تحذّر من خطر تزايد عدم الاستقرار في العالم
  • لي تشيانغ يستقبل السناتور ستيف داينس بحضور مسؤولين تنفيذيين لشركات أميركية
    لي تشيانغ يستقبل السناتور ستيف داينس بحضور مسؤولين تنفيذيين لشركات أميركية

وتمثل زيارة داينس أول زيارة لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي. وتسعى بكين إلى حوار رفيع المستوى مع الإدارة الجديدة، أملا في التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من ضغوط الرسوم الجمركية من واشنطن.
وداينس مؤيد قوي لترامب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وشارك بشكل كبير في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى وقام برحلات متعددة إلى الصين بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.
وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية.
ومن المتوقع أن يطلق ترامب في أوائل أبريل المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية، ومنها الصين على الأرجح.
ومن المقرر أن تختتم في الأول من أبريل مراجعة أميركية لمدى وفاء الصين بالوعود التي قطعتها خلال "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي أبرمته إدارة ترامب في ولايته الأولى.
وقال رئيس الوزراء الصيني للسناتور داينس، خلال لقائهما "تمر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حاليا بمنعطف مهم"، مؤكدا على ضرورة اختيار الحوار بدلا من المواجهة.
والتقى داينس خه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني في بكين، أمس السبت.
وقال السناتور، على منصة "إكس"، إنه "عبر عن أمله في إجراء المزيد من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب".

المصدر: وكالات
ستيف داينس
ستيف دينز
لي تشيانغ
الصين
آخر الأخبار
ميان طنطاوي تلقي بيان الإمارات خلال اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن
اليوم 02:47
فندق «ريتز كارلتون» بالرياض حيث تجري محادثات حول وقف الحرب الأوكرانية الروسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي وحذر روسي في المحادثات حول أوكرانيا
اليوم 02:47
تصاعد أعمدة الدخان من موقع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آليات عسكرية إسرائيلية تجتاز الحدود إلى جنوب لبنان
اليوم 02:47
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدثة «اليونسيف» في دمشق لـ«الاتحاد»: أطفال سوريا يواجهون تحديات غير مسبوقة
اليوم 02:47
خليفة المرر يترأس وفد الإمارات بالاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في القاهرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«وزاري عربي إسلامي» يدعو إلى عودة وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©