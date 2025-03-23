أمير الكويت: قضية فلسطين ستظل تتصدر أولويات سياستنا الخارجية

أكد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أن دولة الكويت ستبقى على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم.

وأضاف أمير الكويت، خلال كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان "ستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستنا الخارجية وستظل دولة الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة".

وعبّر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن "استمرار نهج الكويت الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".