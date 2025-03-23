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زيلينسكي يعلّق على المحادثات في السعودية

الفندق الذي يستضيف المحادثات الأميركية الأوكرانية في الرياض
23 مارس 2025 23:22

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على المحادثات التي يجريها وفد من بلاده مع وفد من الولايات المتحدة في السعودية بشأن الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي إن الوفد الأوكراني يعمل بطريقة بناءة للغاية، واصفا المناقشات بأنها مفيدة.
وأضاف الرئيس الأوكراني، في بيان بثه التلفزيون "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".
وبدأت في السعودية، في وقت سابق اليوم الأحد، محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين لبحث وقف جزئي لإطلاق النار في الأزمة الحالية، بحسب ما أفاد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
وقال عمروف، الذي يرأس الوفد الأوكراني على موقع فيسبوك "بدأنا الاجتماع مع الفريق الأميركي في الرياض"، مضيفا "يتضمن جدول الأعمال مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية".
من جانبه، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال محادثات السعودية.
وصرّح ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".
من جانبها، توقّعت الرئاسة الروسية أن تكون المفاوضات، التي ستجرى بوساطة أميركية في السعودية، "صعبة"، معتبرة أنها مجرّد "البداية" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدّث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) للتلفزيون الروسي اليوم الأحد "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل".

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