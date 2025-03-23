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فرار قادة مليشيات «الشباب» عقب غارات مكثفة بجنوب الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
24 مارس 2025 02:46

مقديشو (الاتحاد) 

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بدأ قادة مليشيات جماعة «الشباب» الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في الفرار من مدينة جلب في محافظة جوبا الوسطى والمناطق المحيطة بها في الصومال، وذلك في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة الصومالية ضد مخابئ الجماعة الإرهابية في أقصى جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن مصادر أمنية قولَها إن «العديد من قادة الإرهابيين اختفوا مع عائلاتهم، في محاولة للفرار من الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الوطنية». ووفق الوكالة، فإن «مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تعاني انشقاقاً داخلياً، حيث بدأ العديد منهم بالهروب إلى مناطق أخرى بعد فقدانهم المئات من عناصرهم على أيدي الجيش في العمليات الأخيرة». وأشارت المصادر إلى أن «العديد من القادة والمئات من المقاتلين لقوا حتفهم في الهجمات العسكرية الأخيرة، بينما ما زال مئات آخرين مصابين في المدينة». 
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد حثت عناصر المليشيات على الاستسلام، مؤكدةً أن جميع المناطق التي يسيطر عليها المتمردون هي أهداف عسكرية مشروعة. كما دعت الحكومةُ السكانَ للإبلاغ عن أي تحركات يقوم بها الإرهابيون، لتجنب أي أضرار قد تنجم عن استهدافهم من قبل الجيش الوطني.

حركة الشباب
الصومال
الجيش الصومالي
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