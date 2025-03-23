الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوفد الأوكراني: المباحثات مع الأميركيين في السعودية "مثمرة"

الفندق المستضيف للمباحثات بين الوفد الأميركي والأوكراني في الرياض
24 مارس 2025 01:27

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في العاصمة السعودية  الرياض حول وضع حد للأزمة في أوكرانيا، كانت "مثمرة ومركزة".
وقال عمروف عبر الشبكات الاجتماعية "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمرا ومركزا، وقد أثرنا نقاطا رئيسية بينها الطاقة"، مضيفا أن اوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام، حقيقة".
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علّق، في وقت سابق، على المحادثات واصفا إياها بالمفيدة.
وأوضح الرئيس الأوكراني، في بيان بثه التلفزيون "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية".
ويلتقي الوفد الأميركي، الاثنين على حدة، مفاوضين من روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال محادثات السعودية.
وصرّح ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".
من جانبها، توقّعت الرئاسة الروسية أن تكون المفاوضات، التي ستجرى بوساطة أميركية في السعودية، "صعبة"، معتبرة أنها مجرّد "البداية" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدّث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) للتلفزيون الروسي اليوم الأحد "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلّق على المحادثات في السعودية
بدء المحادثات الأميركية الأوكرانية في السعودية
المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
مباحثات السعودية
هدنة
وفد أميركي
آخر الأخبار
ميان طنطاوي تلقي بيان الإمارات خلال اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن
24 مارس 2025
فندق «ريتز كارلتون» بالرياض حيث تجري محادثات حول وقف الحرب الأوكرانية الروسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي وحذر روسي في المحادثات حول أوكرانيا
24 مارس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آليات عسكرية إسرائيلية تجتاز الحدود إلى جنوب لبنان
24 مارس 2025
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدثة «اليونسيف» في دمشق لـ«الاتحاد»: أطفال سوريا يواجهون تحديات غير مسبوقة
24 مارس 2025
خليفة المرر يترأس وفد الإمارات بالاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في القاهرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«وزاري عربي إسلامي» يدعو إلى عودة وقف إطلاق النار في غزة
24 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©