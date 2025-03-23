رئيس الوفد الأوكراني: المباحثات مع الأميركيين في السعودية "مثمرة"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في العاصمة السعودية الرياض حول وضع حد للأزمة في أوكرانيا، كانت "مثمرة ومركزة".

وقال عمروف عبر الشبكات الاجتماعية "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمرا ومركزا، وقد أثرنا نقاطا رئيسية بينها الطاقة"، مضيفا أن اوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام، حقيقة".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علّق، في وقت سابق، على المحادثات واصفا إياها بالمفيدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، في بيان بثه التلفزيون "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية".

ويلتقي الوفد الأميركي، الاثنين على حدة، مفاوضين من روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال محادثات السعودية.

وصرّح ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

من جانبها، توقّعت الرئاسة الروسية أن تكون المفاوضات، التي ستجرى بوساطة أميركية في السعودية، "صعبة"، معتبرة أنها مجرّد "البداية" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدّث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) للتلفزيون الروسي اليوم الأحد "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل".



