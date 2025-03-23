مقتل وإصابة عناصر من الشرطة بهجوم إرهابي في كينيا

قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على أيدي متطرفين من حركة الشباب الإرهابية، شنوا هجوما على قاعدة لقوات الاحتياط الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن الإرهابيين هاجموا قاعدة لها في "بيامادو" بمنطقة "غاريسا" على الحدود مع الصومال.

أضاف المتحدث أن "المسلحين استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".

وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى.

ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

ونفذت الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، العديد من الهجمات في العمق الكيني في فترات سابقة.