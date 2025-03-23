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بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء القصف على غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء القصف على غزة
24 مارس 2025 02:46

روما (وكالات)

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جدد بابا الفاتيكان فرنسيس، أمس، دعوته للسلام، وحث على إنهاء العنف في غزة ومناطق الصراع الأخرى، كما أعرب عن امتنانه للجهود العالمية المبذولة من أجل الحوار، لا سيما في جنوب القوقاز. وأفادت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، «فاتيكان نيوز»، بأن البابا أدى الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، أمس، قبيل عودته إلى «كاسا سانتا مارتا» لبدء شهرين من الراحة والنقاهة، حيث قال: «أشعر بالحزن لاستئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين». وأضاف فرنسيس: «أدعو إلى وقف فوري للأسلحة؛ وإلى التحلي بالشجاعة لاستئناف الحوار، حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار». وجاءت تصريحات البابا بينما كان يستعد للعودة إلى الفاتيكان، بعد أن أمضى في المستشفى خمسة أسابيع لتلقي العلاج من التهاب رئوي أصابه.

الفاتيكان
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البابا فرنسيس
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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