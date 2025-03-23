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الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن

ميان طنطاوي تلقي بيان الإمارات خلال اجتماع أممي (من المصدر)
24 مارس 2025 02:47

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في السلام والأمن، والنهوض بتمكينها اقتصادياً، مشيدة بالخطوات الكبيرة التي حُققت في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته ميان طنطاوي، المنسقة السياسية لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة: «مع احتفالنا بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين هذا العام، نُشيد بالخطوات الكبيرة التي حُققت في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ومع ذلك، لا يُمكننا تجاهل استمرار التحديات، وما زال هناك عملٌ مهمٌّ ينتظرنا». 
وأضاف البيان: «يُعدّ اعتماد هذا الإعلان السياسي دليلاً على الالتزام الجماعي للمجتمع الدولي، وأداةً فعّالة لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهنّ في كل مكان».
ورحب البيان بتركيز الإعلان السياسي على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في السلام والأمن، والنهوض بتمكينها اقتصادياً، والدور الحاسم للتعليم كأداة لدفع هذه الأجندة قدماً. 
كما أشاد بتركيزه على التحديات المقبلة، وحماية النساء والفتيات، سواءً على الإنترنت أو خارجه، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، مؤكداً أن هذه الأولويات أساسية لتحقيق هدفنا المشترك. وأكد البيان ضرورة المحافظة على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس على مدى الثلاثين عاماً الماضية، لافتاً إلى أهمية استغلال هذا الزخم المتجدد لتعميق التعاون، ودفع عجلة التقدم المتزايد والدائم للنساء والفتيات في كل مكان.

الإمارات
المرأة
المساواة بين الجنسين
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ميان طنطاوي تلقي بيان الإمارات خلال اجتماع أممي (من المصدر)
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الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن
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