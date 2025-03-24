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كوريا الجنوبية توسع الجهود لمكافحة حرائق الغابات

طائرة هليكوبتر تشارك في عملية لإطفاء حريق في أويسونغ
24 مارس 2025 16:13

استُدعي أكثر من 2600 من عناصر الإطفاء والجنود تؤازرهم عشرات الطائرات المروحية، لمكافحة حرائق الغابات الهائلة التي تستعر منذ أيام في جنوب وجنوب شرق كوريا الجنوبية، على ما أعلنت السلطات الاثنين.
لقي ثلاثة من عناصر الإطفاء على الأقل وموظف حتفهم منذ السبت في منطقة سانشونغ (جنوب) حيث اندلع حريق في اليوم السابق. 
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق التي طاولتها الحرائق. 
وفي منطقة أويسونغ (جنوب شرق)، أتت النيران على نحو 7 آلاف هكتار، وتم إجلاء نحو 600 شخص بسبب حريق غابات آخر، وفق ما ذكر رئيس دائرة الغابات في كوريا الجنوبية، ليم سانغ-سيوب، في مؤتمر صحافي الاثنين.
وأضاف أنه سيتم نشر 57 مروحية وأكثر من 2600 من عناصر الإطفاء والجنود. 
وتم احتواء الحرائق في سانتشيونغ وأويسونغ جزئيا حتى ظهر الاثنين. 
وأصدرت وكالة الغابات في البلاد تحذيرات قصوى، خاصة في مقاطعتي جيونغ سانغ الجنوبية والشمالية، وفي مدينتي بوسان (جنوب شرق) ودايجيون (وسط غرب). 
يقول علماء المناخ إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية الأمطار، إلى جانب ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، كلها عوامل تساعد على اشتعال حرائق الغابات.

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المصدر: وكالات
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