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"أطباء بلا حدود": عشرات الآلاف من النازحين شمال الضفة الغربية يعانون ظروفاً مأساوية

أرشيفية
24 مارس 2025 17:01

أكد بريس دو لا فين مدير عمليات منظمة "أطباء بلاحدود" أن الضفة الغربية لم تشهد تهجيرا قسريا وتدميرا للمخيمات بهذا الحجم منذ عقود.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة أن عشرات الآلاف من النازحين في شمال الضفة الغربية يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.

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وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على شمال الضفة أدت إلى نزوح آلاف المواطنين قسرا، ما وضعهم في وضع بالغ الخطورة، مطالبا بوقف النزوح القسري فورا.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" تواصل الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلا أنه أكد أن حجم النزوح والأزمة الإنسانية المتصاعدة في ظل الاستجابة الدولية غير الكافية، يشكلان تحديا كبيرا للاستجابة للحاجة المتزايدة.

المصدر: وام
الضفة الغربية
النازحين
أطباء بلا حدود
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