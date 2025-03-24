روسيا تكشف عن خسائر للجيش الأوكراني في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 190 عسكرياً، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوجوليفكا، وجورنال، وجويفو، وأوليشنيا.

وأضاف البيان، أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات العسكرية في عدة مناطق بمقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 69700 عسكرياً".