رئيسة ناميبيا الجديدة تعين نائبة لها وأعضاء الحكومة

عينت رئيسة ناميبيا نيتومبو ناندي-ندايتواه، عضو البرلمان لوسيا ويتبوي، نائبة لها، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه النقاب عن هيكل حكومي مقلص.

تتميز الحكومة الجديدة بدمج وزارات رئيسية وبوضع النفط والغاز تحت إشراف مكتبها.

وعملت ويتبوي، البالغة من العمر 64 عاما، التي عينت نائبة للرئيسة في السابق في مجالي التعليم والشؤون الداخلية قبل أن تترقى في صفوف المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (الحزب الحاكم)، أو ما يعرف باسم سوابو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما سبق أن عملت ويتبوي نائبة وزير.

وأضحت بذلك ثاني امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في ناميبيا، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والتي تشهد طفرة نفطية.