ترامب يعلن عن مباحثات بشأن امتلاك محطات طاقة أوكرانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن إمكانية امتلاك شركات أميركية لمحطات طاقة أوكرانية.

وكان البيت الأبيض أشار، الأربعاء الماضي، إلى أن ترامب اقترح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، أن تتولى الولايات المتحدة ملكية محطات الطاقة في أوكرانيا لضمان أمنها.

وحول اتفاقية المعادن مع كييف، قال الرئيس الأميركي للصحفيين خلال اجتماعه بمجلس وزرائه، إنه يتوقع توقيع اتفاق تقاسم عائدات المعادن الأوكرانية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قريباً.