الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلن عن مباحثات بشأن امتلاك محطات طاقة أوكرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 مارس 2025 21:36

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن إمكانية امتلاك شركات أميركية لمحطات طاقة أوكرانية.
وكان البيت الأبيض أشار، الأربعاء الماضي، إلى أن ترامب اقترح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، أن تتولى الولايات المتحدة ملكية محطات الطاقة في أوكرانيا لضمان أمنها.
وحول اتفاقية المعادن مع كييف، قال الرئيس الأميركي للصحفيين خلال اجتماعه بمجلس وزرائه، إنه يتوقع توقيع اتفاق تقاسم عائدات المعادن الأوكرانية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قريباً.

أخبار ذات صلة
اختتام محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
ترامب يؤكد: جرينلاند قد تصبح جزءا من أميركا في المستقبل
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
اليوم 23:16
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
25 مارس 2025
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
25 مارس 2025
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
علوم الدار
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
25 مارس 2025
الفندق المستضيف لمباحثات السعودية بين أميركا وروسيا
الأخبار العالمية
اختتام محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
25 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©