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مصر والولايات المتحدة تستعرضان الوضع في غزة

الدخان يتصاعد جراء قصف على قطاع غزة
24 مارس 2025 22:09

استعرض بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
تناول المسؤولان، في اتصال هاتفي، الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه.
كما تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الإدارة الأميركية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاما من الصراع فى المنطقة.
من جانب آخر، أحاط الوزير عبد العاطي المسؤول الأميركي علما بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التى تتم بقيادة رئيس الجمهورية والإنجازات العديدة التى تحققت فى هذا الاطار على مدار السنوات الأخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الإيجابية للاقتصاد المصري، والذى كان محل إشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
من جانبه، أثنى ويتكوف على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا بدورها مع قطر في محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار فى القطاع.

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المصدر: د ب أ
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الولايات المتحدة
قطاع غزة
هدنة غزة
وقف إطلاق النار
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