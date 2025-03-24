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الرئيس عون: انطلاق عمل الحكومة يعزز الثقة بلبنان

الرئيس يستقبل مهنئين
24 مارس 2025 22:28

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، انطلاق عمل الحكومة من خلال التعيينات الأمنية، مشيرا إلى أن كل خطوة في هذا المجال تعزز الثقة بلبنان.
أدلى الرئيس عون بهذا التصريح خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من رابطة خريجي مدرسة "مون لاسال"، جاءوا للتعبير عن اعتزازهم بانتخابه رئيسا للجمهورية كونه واحدا من خريجي المدرسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

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وأكد رئيس الجمهورية "انطلاق عجلة العمل الحكومي، بدءا من التعيينات الأمنية التي سيليها تعيين حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والإدارية".
وأشار عون إلى أن "كل خطوة نحققها في هذا الاتجاه تفتح لنا بابا جديدا في الخارج وتعزز الثقة بلبنان".
كان مجلس الوزراء قد أقر، في 13 مارس الحالي، التعيينات العسكرية والأمنية.
وعين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء في 20 مارس الحالي آلية التعينات الإدارية. 

المصدر: د ب أ
لبنان
جوزيف عون
تعيينات
الأمن
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