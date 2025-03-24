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اختتام محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا

الفندق المستضيف لمباحثات السعودية بين أميركا وروسيا
25 مارس 2025 00:22

انتهت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس بشأن الأزمة في أوكرانيا، مساء الاثنين، بعد أن استمرت لأكثر من 12 ساعة في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر لم تسمها.
وتهدف المحادثات المغلقة، على وجه الخصوص، إلى إرساء هدنة جزئية في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمة. وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن المحادثات انتهت "بعد أكثر من 12 ساعة".
وأضافت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر داخل الوفد الروسي، أن موسكو وواشنطن ستصدران بيانا مشتركا، الثلاثاء.
أكدت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن البيان، الذي تم التوصل إليه بين البلدين، سيصدر "غدا" الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
مباحثات السعودية
الأزمة الأوكرانية
روسيا
وفد أميركي
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