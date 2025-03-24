مقتل قيادي بارز من حركة الشباب في الصومال

مقديشو (وكالات)

لقي قيادي بارز في صفوف مليشيات الشباب الصومالية حتفه خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في مدينة بردالي بإقليم باي، ضمن ولاية جنوب الغرب، في منطقة كوني. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، عن مصادر أمنية قولها إن القتيل كان مسؤولا عن جمع الإتاوات من السكان المحليين في المنطقة، مشيرة إلى أنه خلال العملية صادرت القوات أسلحة ومعدات هامة كانت بحوزته. ووفق الوكالة، تعاني مليشيات الشباب من رفض شعبي متزايد في المناطق التي تنشط فيها، حيث تواجه سخطا من المدنيين بسبب فرضها إتاوات مالية تحت غطاء التبرعات والصدقات.

في غضون ذلك، قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لحركة الشباب الإرهابية، شنوا هجوما على قاعدة لقوات الاحتياط أمس الأول، وفق الشرطة.

وهاجم المسلحون قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال، على ما قال متحدث للصحافيين.

وقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، وقال المتحدث إن المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر. وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.