الأردن: تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه عنوان المرحلة

عمان (وكالات)

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أمس، أن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، وأساس العمل والجهد غير المنقطع الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الساحة الدولية شخصياً لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحمايته.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن رئيس الوزراء قوله، في مداخلة خلال جلسة لمجلس النواب أمس، إنه «لا يوجد موقف يضاهي أو ضاهى موقف الأردن تجاه دعم الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة، الذي أودى بحياة المئات من الشهداء الأبرياء خلال الأيام الأخيرة، تجاوز موضوع الإدانة ويستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش، وضمان الدعم الإنساني الفوري والمتكامل لسكان غزة، وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم». بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الضفة الغربية لم تتوقف ولم تنقطع.

وأكد الصفدي، خلال جلسة مجلس النواب، أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل التي كانت أنجزت بجهود مصرية قطرية أميركية واستأنفت عدوانها على غزة، بعد أن أوقفت المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية على غزة منذ بداية الشهر الحالي»، موضحاً أنه كان من ضمن اتفاقية التبادل إدخال غرفة عمليات مصرية قطرية مشتركة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق، وسجلت هذه الغرفة أكثر من 900 خرق إسرائيلي للهدنة على مدى أكثر من 40 يوماً الماضية.