الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الدفاع اللبناني يبحث أزمة الحدود في دمشق غداً

أفراد من الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
25 مارس 2025 03:43

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
أوروبا: ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان تؤدي لمزيد من التصعيد

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، غداً، يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المتجاورين، على ما أفاد مسؤول لبناني، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى من الجانبين.
وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق غداً الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان في فبراير. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين.
وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي في الهرمل الأسبوع الماضي مواجهات أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص في لبنان، وفق وزارة الصحة، وثلاثة من الجانب السوري.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
وأعلن الجيش اللبناني السبت الماضي، إغلاق أربعة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا. وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل».

لبنان
دمشق
الجيش اللبناني
وزير الدفاع اللبناني
سوريا
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
24 مارس 2025
طفل فلسطيني يجلس بينما يفتش آخرون في أنقاض منزل مدمر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
اليوم 03:44
أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
اليوم 03:44
كايا كالاس خلال المؤتمر الصحفي (وكالات)
الأخبار العالمية
أوروبا: ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان تؤدي لمزيد من التصعيد
اليوم 03:44
فندق ريتز كارلتون حيث تُعقد محادثات بين روسيا والولايات المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات الرياض» تستعرض إمكانية استئناف اتفاقية الحبوب
اليوم 03:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©