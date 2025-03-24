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عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار

أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية)
25 مارس 2025 03:44

بيروت (وكالات)

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دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الابتعاد عن الطائفية والمذهبية الضيقة، ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وقال الرئيس عون، خلال استقباله أمس وفداً من حزب الرامغافار برئاسة أواديس داكسيان، إن «إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتم الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيقة ووضعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار». وأكد أهمية الوحدة إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن اللبنانيين، وأنتم من ضمنهم، لهم حقوق، ولكن عليهم واجبات في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة ليستعيد دوره السابق في محيطه. وشدد عون على ضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، منوهاً بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني. 
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله أمس، وفداً من جمعية «صرخة مودعين»، أن إعادة أموال المودعين تبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأكد سلام أن المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً إلى أن المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها. يذكر أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
في غضون ذلك، أجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات مع واشنطن وباريس لاحتواء التصعيد عند حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل والحؤول دون استهداف بيروت، على ما أفاد مسؤول لبناني أمس. وأتى ذلك، بعد إطلاق صواريخ من لبنان وشنّ إسرائيل غارات دامية على جنوب البلاد رداً على ذلك.
وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة السبت الماضي مع رعاة اتفاق وقف النار، الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد وبعد تهديدات إسرائيلية باستهداف بيروت على أثر إطلاق الصواريخ. وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ. 
وتوعّدت إسرائيل لبنان بردّ قاس على الهجمات الصاروخية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل».

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