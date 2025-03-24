لبنان يحدد مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات

بيروت (وكالات)

حددت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، أمس، مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات على أن تبدأ في 4 مايو المقبل في محافظة جبل لبنان وتنتهي في الخامس والعشرين من نفس الشهر في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية.

وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان عن تواريخ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بحسب المحافظات. وتجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان بتاريخ 4 مايو 2025. وفي محافظة لبنان الشمالية ومحافظة عكار بتاريخ 11 مايو 2025.

وفي محافظة بيروت، ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18 مايو2015 وفي محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية بتاريخ 25 مايو 2025 . وأشار البيان إلى أن دعوة الهيئات الناخبة تتم قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة. يذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان تجري بشكل دوري كل ست سنوات. وقد جرت آخر انتخابات بلدية في عام 2016، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التالية في عام 2022. إلا أن هذه الانتخابات تأجلت عاماً بسبب تزامن موعدها مع الانتخابات النيابية، ما أدى إلى تأجيلها إلى أبريل 2023. واتخذ مجلس النواب اللبناني قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31 مايو 2024، وذلك بسبب صعوبة تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات. وتم تأجيل الانتخابات البلدية في مايو 2024 لعام إضافي بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب بين لبنان وإسرائيل.