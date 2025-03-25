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البرلمان الألماني الجديد يعقد أولى جلساته

قاعة في البرلمان الألماني قبل الجلسة
25 مارس 2025 11:10

عقب ثلاثين يوما من انتخابه، يعقد البرلمان الألماني الاتحادي الجديد (بوندستاج) أولى جلساته اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل بداية الفترة التشريعية الحادية والعشرين. ومن المقرر أن يفتتح الجلسة التأسيسية أقدم عضو في البوندستاج جريجور جيسي. وسيلقي جيسي كلمة وسيرأس الجلسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبوندستاج. وبحسب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فإنه من المقرر أن تصبح وزيرة الزراعة الألمانية السابقة، يوليا كلوكنر، خليفة لرئيسة البرلمان السابق بيربل باس. وتشغل تقليديا الكتلة البرلمانية الأقوى في البوندستاج هذا المنصب، الذي يعتبر بروتوكوليا ثاني أعلى منصب بعد الرئيس الاتحادي. وستكون كلوكنر، رابع امرأة تتولى هذا المنصب. وفي أول خطاب لها كرئيسة للبوندستاج، من المتوقع أن تدعو كلوكنر نواب البرلمان البالغ عددهم 630 نائبا إلى التعامل مع بعضهم البعض بشكل عادل وتذكرهم بدورهم كقدوة. وسيعقب انتخاب كلوكنر انتخاب نائبيها.

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المصدر: وكالات
ألمانيا
البرلمان الألماني
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