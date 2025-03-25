حرائق الغابات في كوريا تخلف خسائر كبيرة

أعلنت الحكومة في جمهورية كوريا، اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، أتت على 14,694 هكتارًا من الغابات، وتسببت في مقتل وإصابة 15 شخصا، وأدت إلى نزوح أكثر من 3,300 شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية " يونهاب" عن كو كي- دونغ،القائم بأعمال وزير الداخلية الكورية، قوله إن جهود مكافحة الحرائق تعوقها الرياح القوية والطقس الجاف والظروف القاسية الأخرى، لافتا إلى أن الحكومة ستحشد جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك 110 مروحيات و6,700 فرد، اليوم الثلاثاء، لاحتواء الحرائق المستعلة في خمسة مناطق.

وأضاف أن رجال الإطفاء احتووا 88% من حرائق الغابات في هذه المناطق، مضيفًا أن الحكومة ستبذل جهودها لمنع انتشارها إلى المناطق السكنية، لافتا إلى أن الحكومات المحلية طبقت تدابير سلامة مختلفة، مثل إغلاق الطرق وإجلاء السكان مسبقًا، لتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وأشار إلى أن إجمالي 234 حريق غابات وقع في جميع أنحاء البلاد هذا العام، معظمها ناجم عن حرائق عرضية من قِبل زوار الجبال وحرق المنتجات الزراعية الثانوية أو القمامة.