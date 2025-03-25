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البيت الأبيض: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن الملاحة في البحر الأسود

سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
25 مارس 2025 19:39

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، ولتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.
وقال البيت الأبيض، إن كلا من البلدين "وافق على ضمان أمن الملاحة والامتناع عن استخدام القوة، وتجنب استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".
وأوضح أن واشنطن ستساعد روسيا على وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية من جديد، وستواصل تسهيل المحادثات بين الجانبين في محاولة لتحقيق سلام دائم.
ومساء الاثنين، انتهت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس بشأن الأزمة في أوكرانيا، بعد أن استمرت لأكثر من 12 ساعة في العاصمة السعودية "الرياض".

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المصدر: وكالات
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