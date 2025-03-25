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"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في النيجر

"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في النيجر
25 مارس 2025 20:16

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في أحد المساجد بقرية فامبيتا، التابعة لبلدية تيرا بجنوب غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية، داعياً إلى ضرورة العمل على تعزيز الجهود لنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن خالص التعازي لحكومة وشعب النيجر وأهالي وأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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المصدر: وام
حكماء المسلمين
هجوم إرهابي
مجلس حكماء المسلمين
النيجر
الهجمات الإرهابية
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