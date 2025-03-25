الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب

الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب
25 مارس 2025 22:34

وضع الاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد أكثر صرامة على وارداته من الصلب، بسبب الخوف من إغراق الإمدادات العالمية للسوق الأوروبية.
وتضع القواعد الجديدة قيوداً على التوسع المخطط له في واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية، وتشدد القواعد المتعلقة بالتعامل مع حصص الاستيراد غير المستخدمة. 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "الإجراء المشدد سيتيح مساحة للتنفس لمنتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاجهم، وبالتالي استعادة حصتهم المفقودة من السوق". 
كما يستهدف تحرك المفوضية الأوروبية، تشجيع التوظيف والاستثمار في صناعة الصلب النظيفة. 
وقالت المفوضية، إنها قررت فرض هذه القواعد نتيجة الضغط الكبير على الصناعة الأوروبية بسبب فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية، وزيادة الصادرات من الصين، والرسوم الخاصة الجديدة التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من الصلب والألومنيوم.
وجاءت القواعد الجديدة بعد مراجعة طلبتها 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت إلى القول بأن ضغوط الواردات المتزايدة وتراجع الطلب لها آثار سلبية على صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
أوروبا: ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان تؤدي لمزيد من التصعيد
الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب «حماس» دوراً في القطاع
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
الألمنيوم
الصلب
آخر الأخبار
اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين في عرض جوي
الأخبار العالمية
اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين في عرض جوي
26 مارس 2025
«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية في «جولف أبوظبي»
الرياضة
«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية في «جولف أبوظبي»
26 مارس 2025
محكمة أميركية تسمح لترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتاً
الأخبار العالمية
محكمة أميركية تسمح لترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتاً
26 مارس 2025
توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود
علوم الدار
توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود
26 مارس 2025
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
اليوم 23:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©