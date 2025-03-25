«الأونروا»: استمرار الحصار على غزة يزيد الأزمة الإنسانية سوءاً

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم من دون طرود غذائية في غزة.

وقالت «الأونروا»، في منشو ر على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إن «أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر تركهم من دون طرود غذائية، إذا لم يسمح بدخول الإمدادات»، وفقاً لموقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وأضافت أن «الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءاً»، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الحصار. وكانت «الأونروا» أعلنت، أمس الأول، نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة.