الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
26 مارس 2025 02:38

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيداً لشرعنتها، معتبراً هذه الخطوات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

البرلمان العربي
فلسطين
محمد أحمد اليماحي
التهجير
الضفة الغربية
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
26 مارس 2025
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
26 مارس 2025
عائلات فلسطينية نازحة جراء القصف الإسرائيلي المكثف في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة
26 مارس 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: الساحل الغربي لليمن يقترب من كارثة بسبب سوء التغذية
26 مارس 2025
فلسطينية تبكي أشقاءها الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع
26 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©