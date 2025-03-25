البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

القاهرة (الاتحاد)

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيداً لشرعنتها، معتبراً هذه الخطوات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.