الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع

فلسطينية تبكي أشقاءها الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في مخيم البريج (أ ف ب)
26 مارس 2025 02:39

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من التداعيات الخطيرة المترتبة على نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى في القطاع، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإدخال الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال.
وقال مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة، عاهد سمور، في بيان: «العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما بدأت العديد من الأصناف الأخرى تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى».
وتابع: «الإغلاق التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة يتسبب بحرمان مرضى القطاع من الأدوية والمهام الطبية، وخصوصاً ما يتعلق بأدوية الرعاية الأولية والتي تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الهشة بالمجتمع كفئة كبار السن والأطفال».
 كما حذر المسؤول الصحي الفلسطيني من تفشي الأوبئة والأمراض في صفوف تلك الفئات الهشة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ونفاد الأدوية.
 وأوضح أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري أدى إلى مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، وشكل ضغطاً كبيراً على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها.
 وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اختطف 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني أثناء تأدية عملهم بمدينة رفح، داعياً إلى ضغط دولي عاجل على تل أبيب للإفراج عنهم فوراً.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان: «يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، حيث اختطف قبل يومين 15 من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإغاثة المنكوبين».
إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، زاد من إجهاد نظام الرعاية الصحية بالقطاع. وأشار غيبريسوس، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»: إلى أن الهجوم على مستشفى ناصر تسبب في أضرار جسيمة لقسم الجراحة، وذكر أن شخصين قتلا وأصيب 8 أشخاص نتيجة الهجوم.

الأوبئة
الأمراض
رفح
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
الأطفال
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
26 مارس 2025
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
26 مارس 2025
عائلات فلسطينية نازحة جراء القصف الإسرائيلي المكثف في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة
26 مارس 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: الساحل الغربي لليمن يقترب من كارثة بسبب سوء التغذية
26 مارس 2025
فلسطينية تبكي أشقاءها الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع
26 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©