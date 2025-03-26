المفوضية الأوروبية تحث العائلات على تخزين الإمدادات الطارئة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن أوروبا يجب أن تعزز تخزين المعدات الحيوية وتشجع السكان على الاحتفاظ بإمدادات كافية لمدة 72 ساعة على الأقل في حالات الطوارئ.

وأضافت المفوضية في استراتيجيتها الجديدة للاستعداد بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "ينبغي للعائلات التي تعيش في مناطق الفيضانات أن تعرف ما يجب عليها فعله عند ارتفاع منسوب المياه. يمكن لأنظمة الإنذار المبكر أن تمنع إضاعة وقت ثمين في المناطق المتضررة من حرائق الغابات".

وتركز الاستراتيجية على تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب، ومساعدة المواطنين على الاستعداد للاستجابة للأزمات.