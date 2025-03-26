الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"

أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني
26 مارس 2025 18:10

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العلاقات بين كييف وواشنطن "تعود لمسارها الصحيح"، وذلك بعد اجتماع شائك وسجال حاد بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي، في المكتب البيضاوي الشهر الماضي.
وأوضح يرماك في مقابلة بمكتبه في كييف، مساء أمس الثلاثاء، أن عقد جولتين من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في السعودية أعطى أوكرانيا فرصة بأن تظهر للمسؤولين الأميركيين أنها منفتحة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ ثلاث سنوات.
وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا محادثات ممتازة مع الأميركيين.. أعتقد أننا نعود إلى المسار الصحيح".
وحدثت مواجهة حادة بين زيلينسكي وترامب خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض يوم 28 فبراير الماضي.
وتحدث يرماك عن المحادثات في السعودية، قائلاً: "أظهرنا جديتنا البالغة، وتفهم الأميركيون ذلك".
واستطرد يقول أيضاً: "أعزائي الأميركيين، تعلمون أننا شركاء. وهذا هدفنا".
وتوصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا، لوقف الهجمات في البحر الأسود، وحظر استهداف منشآت الطاقة، لكن لم يتضح موعد أو طريقة دخول الاتفاقين حيز التنفيذ.

أخبار ذات صلة
الكرملين: نجري حواراً "مكثفاً" مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات
الأمم المتحدة: إرسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا أمر «نظري جداً»
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: رويترز
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني
آخر الأخبار
تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة
الرياضة
تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة
اليوم 18:30
عجمان تعزز الرقابية البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
علوم الدار
عجمان تعزز الرقابية البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
اليوم 18:30
أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
اليوم 18:10
9 أشواط في سباق العين للخيول
الرياضة
9 أشواط في سباق العين للخيول
اليوم 18:00
بيدرو سانشيز خلال حديثه في البرلمان الإسباني
الأخبار العالمية
رئيس وزراء إسبانيا يعد بتعزيز القطاع الدفاعي
اليوم 17:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©