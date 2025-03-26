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النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين

النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
26 مارس 2025 20:52

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من مايو، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.
وأضافت بلاكولم: "بحلول مايو، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لمّ الشمل) واقعاً".
وأردفت الوزيرة: "من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.
وأوضحت بلاكولم، أن تعليق لمّ الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى مايو 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علماً بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم اللغة الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالى 9300 شخص عام 2023 عن طريق لمّ الشمل، وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
وأفادت الحكومة النمساوية بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن لم يتم تطبيق أي من هذه القرارات بعد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت حكومة النمسا الجديدة، على وقف إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين، مبررة ذلك بزيادة عدد الوافدين الجدد وعدم قدرة البلاد على استيعابهم بشكل مناسب.

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