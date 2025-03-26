بولندا تصدر قانوناً جديداً يقيد حقوق اللجوء

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأربعاء على قانون جديد يقيد حقوق الأشخاص في طلب اللجوء في وقت تدعم فيه بولندا حدودها مع بيلاروس بسبب ما تصفه بأساليب الحرب الهجينة باستخدام الهجرة.

وقال دودا خلال إعلانه عن توقيعه على مشروع القانون بعد إقراره من قبل المشرعين: "أعتقد أنه من الضروري تعزيز أمن حدودنا وأمن البولنديين". وكان رئيس وزراء بولندا دونالد توسك قد ناشد دودا التوقيع على التشريع.

وأعرب دودا في الماضي عن مخاوفه من أن هذا التشريع قد يجعل من الصعب على المنشقين في بيلاروس الاستبدادية الفرار من النظام القمعي هناك. وينص التشريع الجديد على فرض قيود مؤقتة على الحق في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية لأولئك الذين عبروا الحدود بطريقة غير قانونية إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو) والاتحاد الأوروبي.