ترامب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على السيارات

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم على السيارات المستوردة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين، بهدف دعم الصناعة المحلية بحسب البيت الأبيض.

وقالت كاروليت ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس سيعلن عن هذه الرسوم بالتفصيل في مؤتمر صحفي الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مضيفة أنها ستترك المجال للرئيس ترامب لكي يعلن تفاصيل خطة فرض الرسوم على واردات السيارات، وهي الخطوة التي يمكن أن تكون معقدة لأن شركات صناعة السيارات الأميركية تحصل على جزء كبير من المكونات من الخارج.

وتراجع سهم شركة صناعة السيارات الأميركية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 1.7% تقريباً، في حين تراجع سعر سهم منافستها فورد موتور كورب بنسبة 1.5% تقريباً.

يذكر أن ليفيت واحدة من ثلاثة مسؤولين في إدارة ترامب يواجهون دعوى قضائية من وكالة أنباء أسوشيتد برس على خلفية انتهاك التعديلين الأول والخامس للدستور بمنع ممثلي الوكالة من حضور مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية.

وتقول الوكالة إن المسؤولين الثلاثة يعاقبونها على قرارات تحريرية يعارضونها. ويؤكد البيت الأبيض أن الوكالة لا تلتزم بأمر تنفيذي بالإشارة إلى خليج المكسيك باسم خليج أميركا.