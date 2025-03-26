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غوتيريش يشيد بالهدنة في البحر الأسود بين موسكو وكييف

غوتيريش يشيد بالهدنة في البحر الأسود بين موسكو وكييف
26 مارس 2025 23:41

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بالاتفاق المعلن من الولايات المتحدة بشأن هدنة في البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إن «التوصّل إلى اتفاق حول حرّية الملاحة في البحر الأسود لضمان حماية السفن المدنية ومنشآت المرافئ سيشكّل إسهاماً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمدادات».
وشاركت الأمم المتحدة في جهود التوصّل إلى اتفاق سمح اعتباراً من يوليو 2022 بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود برعاية المنظمة الأممية وتركيا. لكن روسيا انسحبت من هذه المبادرة بعد سنة.
وركّزت أيضاً المحادثات التي جرت في الأيّام الأخيرة بوساطة الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.

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