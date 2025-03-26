وزير الخارجية الأميركي ينفي نشر خطط حربية خلال «دردشة»

واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إن الدردشة الجماعية على تطبيق «سيجنال» للرسائل المشفرة عن خطط حربية تمت لأغراض التنسيق، لكن شخصاً ما «ارتكب خطأ فادحاً» بإضافة صحفي إلى المحادثة.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة إلى جامايكا أن البيت الأبيض يتحرى كيفية حدوث ذلك.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك خطط حرب في الدردشة، وأن وزارة الدفاع «البنتاغون» أكدت أن المعلومات غير سرية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه تلقى تطمينات بأن المعلومات الواردة في دردشة سيجنال «لم تكن تهدد حياة جنودنا».

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن «محادثة سيجنال لم تكشف عن أي وحدات أو مواقع أو مسارات أو مسارات طيران أو مصادر أو أساليب».

وكان الصحفي الأميركي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة «ذي أتلانتيك»، قال، إن مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أضافه على نحو غير متوقع في 13 مارس إلى مجموعة دردشة مشفرة على تطبيق «سيجنال للرسائل».

وقال البيت الأبيض أمس، إن «تطبيق سيجنال للتراسل تطبيق معتمد ومحمل على هواتف حكومية في وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الخارجية والمخابرات المركزية».

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، أمس، إن إضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى محادثة جماعية على تطبيق «سيجنال» لمناقشة خطط حربية حساسة كان خطأ.