الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: حرية الملاحة بالبحر الأسود أساسية لأمن الغذاء العالمي

الأمم المتحدة: حرية الملاحة بالبحر الأسود أساسية لأمن الغذاء العالمي
27 مارس 2025 03:40

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مخلفات الحرب «قنابل موقوتة» تهدد 15 مليون سوري
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس، إن اتفاقاً بشأن حرية الملاحة في البحر الأسود لضمان حماية السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ «سيكون مساهمة مهمة للأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد».
وأعلنت الولايات المتحدة التوصل لاتفاقين منفصلين أحدهما مع أوكرانيا والآخر مع روسيا، لوقف الضربات في البحر الأسود والضربات الموجهة لمواقع الطاقة، لكن التصريحات الصادرة عن موسكو وكييف تشير إلى أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة.
وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة تعمل بشكل مستمر على الأمر، خاصة منذ أن كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لزعماء أوكرانيا وروسيا وتركيا في فبراير العام الماضي من أجل تقديم مقترح لأمن وحرية الملاحة في البحر الأسود.

ستيفان دوجاريك
الأمم المتحدة
البحر الأسود
الأمن الغذائي
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
فارسين أغابيكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
اليوم 03:40
معالم الدمار في أجزاء من شمال غرب سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
مخلفات الحرب «قنابل موقوتة» تهدد 15 مليون سوري
اليوم 03:40
ماركو روبيو خلال المؤتمر الصحفي في جامايكا (وكالات)
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الأميركي ينفي نشر خطط حربية خلال «دردشة»
اليوم 03:40
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار
اليوم 03:40
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
اليوم 03:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©