إدانات عربية واسعة للقصف الإسرائيلي على بلدة «كويا» في سوريا

القاهرة (الاتحاد)

لاقى القصف الإسرائيلي على بلدة «كويا» غربي درعا في سوريا، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، تنديداً عربياً واسعاً.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة، وتعرب عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وتؤكد ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بدورهم في مجلس الأمن، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها».

بدوره، أكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق، واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.

كما جدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في تصريح له أمس، الرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن «هذا العدوان من قبل قوات الاحتلال يأتي استمرارًا لنهجها العدواني في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

كما أكد البرلمان العربي أن «استمرار هذه الاعتداءات دون حساب وفي ظل صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذه الانتهاكات والإمعان فيها، وهو ما يمثل تعدياً سافراً على السيادة السورية ويقوض أمن واستقرار سوريا والمنطقة».