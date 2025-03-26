الرئيس اللبناني يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية

بيروت (الاتحاد)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس، رعاة اتفاق إيقاف إطلاق النار للضغط على إسرائيل للالتزام بتنفيذ الاتفاق لإعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن الرئيس عون أشار خلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان إلى استمرار اعتداءات إسرائيل خلافاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى استمرار احتلال التلال الخمس وعدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف البلدات في عدد من المناطق على الرغم من اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي ولايزال الجيش الإسرائيلي يحتل عدداً من النقاط عند الحدود الجنوبية داخل الأراضي اللبنانية.